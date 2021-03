Juve, il Gremio in pressing per Douglas Costa. Ma il brasiliano deve ridursi l'ingaggio

Douglas Costa sarà una questione aperta per la Juventus, quando il brasiliano rientrerà dal prestito al Bayern Monaco. Ne scrive Tuttosport: l’esterno offensivo è richiesto fortemente dal Gremio, il club che lo ha lanciato nel calcio. I bianconeri sarebbero anche d’accordo, ma la grande incognita riguarda lo stipendio: per tornare in Brasile, Douglas (legato alla Signora da un contratto fino al 2022) dovrebbe ridursi in maniera decisa l’ingaggio.