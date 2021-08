Juve, l'agente di Cristiano Ronaldo è a Parigi: possibile colloquio con il PSG

Dopo il colloquio con la Juventus andato in scena stamattina, l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è atterrato da poco a Parigi. Come riportato dai colleghi del Corriere di Torino è possibile che adesso il procuratore possa incontrare il Paris Saint Germain, provando nel caso a intavolare una trattativa per l'addio di CR7 dalla Juve.