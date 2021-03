Juve, la coperta corta complica le rotazioni. Pirlo spera di ritrovare Morata

La vittoria dell’Inter, successiva al pareggio della Juventus con l’Hellas Verona, ha allargato la forbice della distanza dal primo posto dei bianconeri. Il distacco ora è arrivato a dieci punti (Juve sempre con una partita in meno) e lo scudetto sembra ormai diventato una missione quasi impossibile per Madama. Per i punti da recuperare, ma ancor di più per le difficoltà palesate sul campo dalla squadra di Andrea Pirlo che sembra aver perso quelle poche certezze che ha avuto nel corso della stagione. Idee limitate con il pallone tra i piedi, poca chiarezza su dinamiche e movimenti da sviluppare quando invece sono gli avversari ad attaccare. Con queste premesse, appare particolarmente complicato risalire la china. Alle complessità succitate vanno anche sicuramente aggiunte le mancanze che gli infortuni di tanti uomini cruciali stanno tartassando la rosa juventina da qualche settimana.

MORATA PROVA IL RECUPERO - E legata al tema delle assenze, la panchina a disposizione di Andrea Pirlo nella serata di Verona che ha complicato l’allargamento delle scelte a gara in corso. McKennie unico giocatore di movimento della prima squadra (quantomeno nelle idee di inizio stagione) e anche unica sostituzione effettuata, nonostante le sempre minori energie degli undici scesi in campo dal primo minuto. Per questo motivo recuperare giocatori diventa ossigeno vitale per la Juventus che però, nell’incontro di domani contro lo Spezia, potrebbe ritrovare solo Alvaro Morata visto per l'ultima volta ormai quasi due settimane fa nella mezz'ora finale contro il Porto che ha poi portato allo svenimento dello spagnolo nell'immediato postpartita. Per Bonucci, Chiellini, e Cuadrado il mirino è fissato sulla sfida del fine settimana con la Lazio; su Arthur e Dybala impossibile fare previsioni di rientro: questa però sarà una settimana cruciale per comprendere lo stato delle rispettive problematiche. Chi spera di tornare a disposizione prima degli altri è Alvaro Morata che ieri ha ricominciato a prendere confidenza con gli allenamenti, seppur in forma individuale, e che deve recuperare la migliore condizione fisica dopo aver smaltito una fastidiosa influenza virale. Al massimo, per lo spagnolo, sarà panchina con Ronaldo e Kulusevski chiamati, ancora una volta, agli straordinari.