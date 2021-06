Juve, ora “solo” più due allenatori a libro paga. Il legame con Sarri è sciolto

La guida tecnica in carica in casa Juventus è sempre stata solo una, ma negli ultimi due anni alla Continassa Madama ha avuto sempre a libro paga due allenatori. Il tutto, ovviamente, a causa dei ripetuti esoneri a cui la Vecchia Signora ha deciso di dare vita tra l’Allegri I e l’Allegri II. Era l’estate del 2019 quando a Torino Fabio Paratici e Pavel Nedved, col logico consenso del presidente Agnelli, diedero vita all’idea del cambio in panchina dopo i cinque anni targati Max Allegri. Fuori il livornese, dentro Sarri: ancora un anno di contratto a 7,5 milioni per il primo, biennale con opzione per il terzo per il secondo. Un anno dopo, stessa scena: con Sarri non funziona, dentro Pirlo. Nel mentre si estingue il vincolo contrattuale con l’ex allenatore del Milan ma resta un anno a circa 6 milioni da pagare a Sarri più il nuovo ingaggio di Pirlo da quasi 2 milioni netti a stagione. Altro giro, altra corsa: maggio 2021, esce Pirlo che non ha convinto i vertici societari, rientra Max Allegri con un contratto simile a quello "spento" solo un anno fa. Da ieri però dalla lista è stato depennato il nome di Maurizio Sarri.

NIENTE OPZIONE, SARRI E LA JUVE NON PIÙ LEGATI - Due anni con opzione per il terzo: così la Juventus e Maurizio Sarri si erano legati nel giugno del 2019. Trattativa lunga, e onerosa, per liberare il tecnico ex Napoli dal vincolo col Chelsea e accordo trovato per un cambio di rotta sul rettangolo verde guidato proprio dal tecnico toscano. Niente di tutto ciò, la liaison, mai realmente sbocciata, si è interrotta dopo un solo anno con Sarri fermo poi una stagione e pagato lautamente da Madama. La Juventus però ieri ha deciso in maniera definitiva di non esercitare l’opzione per il rinnovo dell’ultimo anno facendo scattare così una penale da 2,5 milioni da versare nelle casse dell’ex blues. Legame che così viene interrotto e che permetterà a Sarri di accasarsi, liberamente, in un altro club da padrone del proprio destino. Termina così la storia fra Maurizio Sarri e la Juventus: tante incomprensioni, ma uno scudetto guadagnato e sudato in mezzo a mille difficoltà che, a oggi, resta l'ultimo vinto dalla Vecchia Signora.