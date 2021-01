Juve, Pirlo: "I casi Covid? Ogni squadra ha avuto defezioni, è giusto che si giochi"

Dopo la vittoria del Meazza contro il Milan, Andrea Pirlo ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "È un'annata particolare per tutto: per le tante partite, per la pandemia. Abbiamo a disposizione una rosa importante, avevamo degli assenti ma chi ha giocato non li ha fatti rimpiangere. Ognuno ha avuto delle defezioni, quindi è giusto che si giochi ugualmente. La sostituzione di Chiesa? Non volevo toglierlo, poi Federico ha avuto un problemino. Non siamo venuti qua per interrompere l'imbattibilità del Milan, ma proseguire il nostro cammino e trovare continuità. La partita l'avevamo preparata in questo modo, tenendo Federico alto: per questo l'ho schierato a destra".