Juve, Pirlo: "Quando commetti quattro errori in due gare è difficile passare il turno"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Jtv dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto dicendosi rammaricato, ma anche voglioso di rialzare la testa e puntare a vincere gli altri due obiettivi stagionali: “Abbiamo fatto quattro errori in due gare e ci sono costati la qualificazione. In Champions League questi errori non sono ammissibili. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo fatto una brutta gara all’andata e qui siamo partiti mali, quando commetti questi errori e subisci quattro gol così è poi difficile passare il turno. Siamo a marzo, dobbiamo buttarci sul campionato cercando di dimenticare quanto successo questa sera perché c’è ancora tempo per recuperare. Federico sta facendo benissimo, anche in fase realizzativa, dispiace per lui e per tutta la squadra perché volevamo andare avanti a tutti i costi in Champions”.