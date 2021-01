Juve, Pirlo si gode il primo titolo: "Vincere da allenatore è più difficile. Ma anche più bello"

Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv ha parlato del suo primo trofeo da allenatore spiegando le sensazioni provate questa sera dopo il successo contro il Napoli: “Vincere da giocatore è bello, ma da allenatore lo è ancora di più, perché sei alla guida di un gruppo fantastico e di una società grandissima. È più difficile, ma anche più bello e dà grande emozione portare un gruppo di campioni a vincere un titolo. Siamo riusciti a cambiare la mentalità rispetto a pochi giorni fa, non siamo quelli di domenica e abbiamo messo in campo l'orgoglio che avevamo dentro a noi, abbiamo giocato di squadra e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. I dettagli hanno fato la differenza, specialmente in una finale conto una grande squadra come il Napoli, non è stata una grande partita come spesso capita in finale. - concluede Pirlo - Cuadrado? Già ieri era negativo al primo tampone e stamani abbiamo incrociato le dita affinché lo fosse anche al secondo e appena abbiamo saputo lo abbiamo chiamato per raggiungerci. Chiellini? Nella costruzione di un nuovo percorso è importante la presenza di questi giocatori che con il loro esempio insegnano ai tanti giovani presenti cosa vuol dire giocare nella Juventus".