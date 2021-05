Juve, prima l’attacco: Morata resta, dialogo con Dybala. CR7 un discorso a parte

La prima settimana di postseason è andata via in fretta fra l’addio a Fabio Paratici, il saluto ad Andrea Pirlo e l’accoglienza per il ritorno di Massimiliano Allegri. Non proprio cinque giorni di relax alla Continassa ma di lavoro incessante per programmare un futuro che, per forza di cose, alla Juventus deve essere migliore di quanto vissuto nella stagione appena conclusasi. Per questo motivo il lavoro prosegue alacremente per strutturare dirigenza, con Maurizio Arrivabene a un passo dal diventare il prossimo amministratore delegato di Madama, e rosa che il tecnico livornese forgerà in prima persona. Partendo dall’attacco dove quasi tutte le situazioni sono in bilico.

MORATA, ANCORA PRESTITO - Álvaro Morata resterà alla Juventus almeno per un’altra stagione. La decisione è stata presa: c’è la volontà di rinnovare il prestito dell’attaccante classe 1992 dall’Atletico Madrid, club al quale la Vecchia Signora ha comunicato la propria decisione e tentato di ottenere uno sconto sulla cifra stipulata nell’accordo biennale. Missione però fallita con i colchoneros che otterranno tutti e 10 i milioni di euro pattuiti lo scorso settembre. Discorsi sul possibile acquisto del cartellino rinviati così all’estate del 2022. 20 gol e 12 assist in 44 presenze, ma anche la stima di Allegri: questi gli ingredienti che sono valsi la riconferma per il numero 9 iberico.

DIALOGO DYBALA, ATTESA CR7 - Sistemato Morata, si passerà agli altri due: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese fa caso a sé considerata la grandezza del personaggio e scioglierà a breve le riserve in un confronto diretto con la Juventus. Una partenza di CR7 infatti va programmata e organizzata per tempo con i diretti interessati, anche per poi avere margine di manovra in termini di riflessioni su come sopperire, eventualmente, alla sua pesantissima partenza. Per risolvere la “grana” Dybala (contratto in scadenza nel giugno del 2022) invece verrà aperto in settimana un dialogo con l’agente dell’argentino Jorge Antun. Contatto per riaprire la discussione e riscaldare una situazione ormai congelata da mesi. Difficile che la Juve si spinga alla cifre richieste da Dybala, molto più probabile che i bianconeri vogliano rimettere al centro del progetto l’argentino convincendolo ad accettare una cifra simile a quella percepita al momento. Col fattore Allegri e con la voglia di rilanciarsi nella squadra che Dybala ha sempre detto di amare e dalla quale non vuole separarsi. La Juventus va all’attacco.