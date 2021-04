Juve, puntare su CR7 o su Dybala? Un lettore di TMW su due sceglie l'argentino

vedi letture

Un lettore su due, fosse nei dirigenti della Juventus, cederebbe Cristiano Ronaldo e punterebbe su Paulo Dybala, ieri a segno contro il Napoli, per ripartire. È questo l’esito dell’ultimo sondaggio che vi abbiamo proposto, dopo le parole di Nedved che a fine marzo aveva blindato CR7 e riaperto il discorso sul futuro dell’argentino: il 49,53 per cento dei 2241 votanti sostiene infatti che tenere Dybala e cedere Ronaldo sia la miglior scelta possibile. Il 20,39 per cento venderebbe entrambi, mentre il 19,9 per cento li tratterebbe entrambi: due soluzioni evidentemente molto vicine. Solo il 10 per cento dei lettori, infine, saluterebbe Dybala per puntare tutto su Ronaldo.

Risultati sondaggio (voti totali 2241)

Puntare su Ronaldo e cedere Dybala 10,17 %

Il contrario: ripartire da Dybala. E addio a CR7 49,53 %

Si vince solo con i campioni: vanno tenuti entrambi 19,9 %

Bisogna rifondare: via sia Ronaldo che Dybala 20,39 %