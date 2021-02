Juve, rimpianto Kean: in estate bianconeri interessati, dipende da PSG ed Everton

Moise Kean può tornare alla Juventus? L'attaccante classe 2000, a segno nell'ultimo turno di Champions con la maglia del PSG, è un potenziale rimpianto per i bianconeri, che nell'estate 2019 lo hanno ceduto per oltre 27 milioni di euro all'Everton. Sul suo futuro, fa il punto Tuttosport: molto dipenderà dalle scelte del club parigino e dalla telenovela legata al potenziale ingaggio di Messi. Kean è attualmente in prestito dall'Everton, club scelto nella scorsa estate quando anche la Vecchia Signora era tornata a bussare alla porta degli inglesi ma lui scelse il PSG. L'interesse della Juve, sempre con questa formula, sarebbe vivo anche in vista della prossima sessione di mercato, ma a questo punto tutto dipenderà da Kean, dal PSG e dall'Everton.