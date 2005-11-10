Ricordatevi di venerdì: tutto confermato. Ma il Milan si ritrova in Belgio con il solito ostacolo

Tuttomercatoweb ve lo aveva anticipato nella giornata di venerdì: Gerry Cardinale ha fatto la sua scelta. O meglio: il Milan ha deciso su chi puntare e ora tocca al proprietario affondare il colpo. Il ruolo in questione è quello del trequartista: Amorim, dopo aver chiesto e ottenuto la punta centrale (Goncalo Ramos) e il braccetto di destra (Gila), ha bisogno di un giocatore offensivo da schierare a destra nei due dietro il 9.

Il nome

Il nome preferito - ad oggi, poi magari le cose cambieranno - è quello di Kostantinos Karetsas, 19enne del Genk. Il greco al Milan ci verrebbe di corsa, ma l'ostacolo principale è proprio il club belga. Dimitri de Condé, Head of Football del Genk, ha parlato così del futuro del ragazzo: "È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio. Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk".

La concorrenza

Al momento c'è il Borussia Dortmund in vantaggio su Karetsas: specificano in Belgio che il club tedesco rimane il pretendente più concreto per il giovane greco, ma il Milan sta seguendo da vicino la situazione. I rossoneri hanno chiuso al quinto posto in Serie A la scorsa stagione e giocheranno in Europa League la prossima. Tuttavia, gli italiani non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale. Il Dortmund lo ha fatto diverse volte. Sebbene l'ultima proposta dei tedeschi superi il record del Genk stabilito da Tolu Arokodare (26 milioni di euro al Wolverhampton), il Genk punta ad incassarne di più. Secondo alcune fonti, sperano di ottenere 35 milioni di euro nel Limburgo". I belgi vogliono la cessione record: non una novità nelle estati del Milan.