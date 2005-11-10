Ufficiale Alex Sandro e il Flamengo avanti insieme. L'ex Juve ha firmato il rinnovo del contratto

Il Flamengo ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano, 35 anni, ha prolungato il proprio accordo con il club di Rio de Janeiro fino a dicembre 2027, confermando la volontà di proseguire la sua avventura in rossonero.

Arrivato nell'agosto del 2024, l'ex Juventus è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra. In due stagioni ha collezionato 78 presenze, contribuendo alla conquista di otto trofei: due Campionati Carioca, una Coppa del Brasile, una Supercoppa Rei, una Copa Libertadores, un Campeonato Brasileiro, il Dérbi das Américas FIFA e la Copa Challenger FIFA.

Alex Sandro ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: "Questi primi due anni sono stati davvero speciali. Qui si vive sempre con nuovi obiettivi da raggiungere e questa mentalità mi ha conquistato. Anche la mia famiglia si è ambientata benissimo a Rio de Janeiro, un aspetto che ha avuto un peso importante nella decisione. Sono felice di restare e continuare a lottare per vincere altri titoli". Anche il direttore sportivo José Boto ha sottolineato l'importanza del difensore all'interno del gruppo: "Alex Sandro non è fondamentale solo per le sue qualità tecniche e tattiche. È un punto di riferimento per tutta la squadra, trasmette esperienza, tiene unito lo spogliatoio e sa gestire i momenti più difficili. Sono caratteristiche che hanno inciso in maniera determinante sulla scelta di prolungare il suo contratto".

Il terzino avrebbe potuto accordarsi con un altro club firmando un precontratto, ma il Flamengo ha definito il rinnovo prima del suo impegno con il Brasile al Mondiale. Nonostante le elevate richieste fisiche del calcio brasiliano lo avessero portato a riflettere sul futuro, il progetto del club carioca lo ha convinto a proseguire la sua esperienza al Maracanã almeno fino al termine del 2027.