Juventus a -3 dal Como, ma Conceiçao carica l'ambiente: "Crederci sempre, fino alla fine"
La corsa al quarto posto si complica, ma in casa Juventus non c’è alcuna intenzione di arrendersi. Il pareggio contro il Sassuolo ha fatto scivolare i bianconeri a tre punti dalla zona Champions, ma il messaggio che arriva dallo spogliatoio è chiaro: la squadra vuole restare in lotta fino all’ultima giornata.
A ribadirlo è stato Francisco Conceicao, che sui social ha voluto lanciare un segnale forte dopo la gara del weekend. L’esterno portoghese ha pubblicato alcune immagini della partita accompagnandole con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “Crederci ancora, crederci sempre, fino alla fine”. Un invito a non abbassare la guardia proprio nel momento più delicato della stagione, quando ogni punto può fare la differenza nella corsa all’Europa che conta.
Sotto il post non è mancata la reazione dei compagni di squadra. Tra i primi a rispondere c’è stato Kenan Yildiz, che ha commentato con due cuori, segnale di sostegno e di unità all’interno del gruppo.