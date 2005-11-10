TMW Juventus, accelerata per Sorloth. Accordo più vicino e fumata bianca dietro l'angolo

La Juventus muove passi importanti verso l'accordo per Alexander Sorloth, centravanti norvegese di proprietà dell'Atletico Madrid. La scelta della società bianconera verso il classe '95 era sembrata decisa fin dalle ore dell'addio di Dusan Vlahovic e ora alla Continassa stanno cercando l'accelerata decisiva per regalare a Luciano Spalletti il suo nuovo centravanti di riferimento. Il tutto in attesa di capire se ci saranno sviluppi anche nella trattativa per Randal Kolo Muani.

La trattativa con l'Atletico Madrid procede spedita, con i due club che stanno ragionando su un'operazione da 25-30 milioni di euro nel complessivo. Più o meno la stessa cifra che servirà ai Colchoneros per riscattare il cartellino di Nico Gonzalez dopo l'anno in prestito. I madrileni non eserciteranno il diritto di riscatto da 32 milioni di euro, ma l'intenzione sembra comunque quella di trattenere l'argentino. E così le due operazioni vanno avanti su basi simili, pur essendo formalmente separate.

Nel frattempo proseguono i contatti con lo stesso Sorloth e col suo entourage. Il giocatore ha già parlato con Luciano Spalletti dando la propria disponibilità al progetto bianconero, con la Juventus che sta lavorando ad un contratto da circa 4 milioni di euro netti all'anno. Una trattativa che procede spedita e che potrebbe presto vedere la definitiva fumata bianca.