Juventus, accordo per il rinnovo di Danilo: firmerà fino al 2025, con opzione per un altro anno

vedi letture

La Juventus ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Danilo, stando a quanto rivela Sky. Il difensore brasiliano, arrivato a Torino nel 2019 e più volte capitano in stagione, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Il nuovo accordo tra club bianconero e esterno brasiliano avrà scadenza 2025, con opzione fino al 2026.

Lo stesso laterale brasiliano nella sua intervista a Tuttosport aveva confermato tutta la sua voglia di continuare a vestire la maglia bianconera: detto fatto, ecco che la società lo ha accontentato.