Juventus, Allegri: "A me piace giocare bene, ma anche vincere. Non si gioca alla Playstation"

vedi letture

Massimiliano Allegri, ospite di Sky, ha parlato anche della manovra della sua Juventus e dell'iniziativa che spesso viene lasciata all'avversario: "A me piace molto giocare bene a calcio, ma mi piace molto anche vincere: bisogna trovare una via di mezzo, magari sbaglio io. Non è che si gioca alla Playstation".