Juventus-Allegri, ritorno di fiamma vicino: pronto un biennale, ma c'è anche il PSG oltre al Real

vedi letture

Sono ore caldissime per la Juventus e la panchina del prossimo anno. E, secondo la Gazzetta dello Sport, in questo momento Massimiliano Allegri è molto più vicino ai bianconeri di quanto non lo sia l'attuale allenatore, Andrea Pirlo. Quelle in corso sono le ultime ore di riflessione che precedono l'azione. Come detto il livornese è il preferito per la Juventus del futuro, con Pirlo che è a tutti gli effetti un piano B. Su Allegri, però, resta fortissima la concorrenza: quella del Real Madrid, che presto dovrebbe silurare Zidane. Ma pure quella recente del PSG, con la proprietà che non sarebbe affatto contenta dell'operato di Pochettino dopo aver perso anche il titolo di Ligue 1. La Juventus, da parte sua, sta comunque lavorando ad un contratto biennale per il suo ex allenatore.