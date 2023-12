Juventus, Allegri sul mercato: "Non chiedo niente, Nonge se mette la testa a posto..."

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro la Roma. "Era una partita complicata lo sapevamo, la Roma è una squadra forte, sono partite difficili da giocare perché l'anno scorso eravamo in vantaggio e ci siamo ritrovati sull'1-1, rischiando di prendere il secondo. Il pericolo è sempre dietro l'angolo con loro. La squadra aveva più paura di prendere gol quando era in vantaggio, con il Frosinone e il Genoa non è successo in alcuni momenti. Abbiamo avuto possibilità di segnare il 2-0, è un risultato importante perché ci consente di allungare sulla quinta e di avere 43 punti a una partita dalla fine del girone d'andata".

Sull'annata.

"I giovani sono bravi, sanno giocare a calcio. C'è un buon gruppo, ottimo, come spirito e con la voglia di lavorare. Siamo lucidi nel giocare, possiamo migliorare. L'anno scorso nelle difficoltà, che ci sono state, abbiamo fatto comunque 38 punti e non erano pochi, in una parte di stagione iniziale non semplice. Il lavoro di quest'anno è il prosieguo dello scorso, la percezione era diversa perché ogni ora ti toglievano dieci punti. Dall'esterno la percezione era di un'annata sbagliata".

Sul difendere.

"Se non hai paura le disattenzioni sono dietro l'angolo. Quando non hai la palla e ti preoccupi di andare a dare aiuto al tuo compagno che può perdere palla, ecco che difendi meglio. Oggi Szczesny ci ha dato una grossa mano in un paio di situazioni".

Sul centrocampista.

"Non chiedo assolutamente niente, abbiamo direttori che stanno facendo il loro lavoro. Abbiamo un giovane che si chiama Nonge, se si raddrizza un po' con la testa...".

Su McKennie.

"Non ho trasformato nulla, all'inizio gli ho detto che tornava dal Leeds dove era retrocesso e che aveva una grande opportunità di rimanere alla Juve, l'importante era che iniziasse a correre al 15 luglio e finisse il 26 maggio".

Sul rinnovo.

"Io ho ancora un anno di contratto e sono molto contento di fare parte di questo gruppo, di questa squadra con questi ragazzi. A livello tecnico e soprattutto morale hanno valori importanti. Bisogna migliorare nella fase di gestione della palla".