Juventus, atteso un altro innesto in dirigenza: potrebbe arrivare Carnevali o tornare Calvo

Via all’era Cherubini in casa Juventus. L’addio di Fabio Paratici apre la strada ad una soluzione interna per la successione: il futuro è nelle mani di Federico Cherubini, il suo braccio destro. Promozione in vista, quindi, per l’attuale football director, passato in prima squadra lo scorso anno dopo un lungo e proficuo percorso nel settore giovanile. E non sono esclusi ulteriori ingressi di nuovi dirigenti in ruoli apicali. Circolano i nomi dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e di Francesco Calvo, un passato in bianconero, prima del Barcellona e della recente esperienza alla Roma: lo rivela il Corriere dello Sport.