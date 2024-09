Juventus, avviati i contatti per il rinnovo del gioiello Anghelé: per il club è incedibile

Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, la dirigenza bianconera ha già avviato i colloqui per il rinnovo di Lorenzo Anghelè e riprenderà i contatti con i suoi agenti nei prossimi mesi. La Juventus considera incedibile il proprio talento della Next Gen (che di recente ha esordito con Thiago Motta in prima squadra, ndr) e nello scorso gennaio ha respinto l'assalto di club importanti come Atletico Madrid, Club Brugge e Manchester United.

Anghelè è considerato uno dei talenti emergenti del club bianconero e ha già fatto parlare di sé per le sue prestazioni nelle squadre giovanili: è un attaccante versatile, capace di giocare sia come punta centrale che in posizione più arretrata o laterale. Grazie alla sua agilità e capacità di muoversi in spazi stretti, è particolarmente efficace nelle azioni offensive e nel dribbling. Uno dei suoi punti di forza è la velocità, sia in progressione che nei movimenti senza palla. È abile nel dribbling, riuscendo spesso a superare i difensori avversari con rapidità e tecnica.

Anghelè è considerato un prospetto con un futuro promettente e la Juventus ha investito molto nel suo sviluppo, confidando nelle sue capacità per un eventuale inserimento in prima squadra nei prossimi anni. La sua crescita tecnica e tattica, insieme alla maturazione fisica, saranno fondamentali per il suo salto definitivo nel calcio professionistico.