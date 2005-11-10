Juventus, che bordate degli agenti di Di Gregorio. Poi precisano: "Futuro? Non c'è fretta..."

I procuratori del portiere bianconero attaccano: "3 allenatori in 2 stagioni, 130 milioni per attaccanti deludenti. Questo fa la differenza"

Il futuro di Michele Di Gregorio è uno dei temi più chiacchierati in casa Juventus. Dopo una stagione in chiaro scuro, complice di una serie di errori che spesso sono finiti sotto la lente d'ingrandimento, i bianconeri sembrano intenzionati a metterlo sul mercato e a cercare un nuovo profilo, magari che possa avere più esperienza.

Le parole degli agenti

Una situazione che non sembra andar giù all'agenzia che gestisce il portiere, la, la quale ha pubblicato una storia particolarmente: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica SofaScore al quarto posto, davanti a M. Šavić e Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo classificato".

Gli agenti di Di Gregorio si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa, andando a pungere la dirigenza della Juventus e in particolare Comolli: "La dirigenza francese ha speso 130 milioni per tre attaccanti, rivelatisi deludenti, e per coprire una stagione fallimentare ha scaricato le responsabilità sul portiere acquistato dalla precedente gestione, su indicazione del direttore sportivo C. Giuntoli viene indicato come il miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti: Juventus 34 – Inter 35, Gol fatti: Juventus 61 – Inter 82 Le chiacchiere stanno a zero".

L'annuncio su futuro

Infine, la: "Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato verranno valutate eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c’è fretta: si chiede rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più semplice restare in panchina a chiacchierare".