Juventus, c'è l'accordo con il Barcellona per il ritorno di Pjanic in bianconero

vedi letture

La sfida di ieri sera fra Barcellona e Juventus è stata l'occasione per parlare del ritorno in bianconero di Miralem Pjanic. Il bosniaco, che ieri sera è stato fra i più fischiati da parte dei tifosi del Barça, è pronto a tornare a Torino in prestito annuale, prorogabile per un secondo anno. Pjanic, pur di vestire nuovamente la maglia della Juve, ha accettato di tagliarsi lo stipendio del 20%. Lo riporta Sport.