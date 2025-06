Ufficiale Miralem Pjanic saluta il CSKA Mosca: "È stata un’annata straordinaria, ci rivedremo"

vedi letture

Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic ha annunciato ufficialmente il suo addio al CSKA Mosca, al termine di una stagione positiva con il club russo. Lo ha fatto con un messaggio videoregistrato rivolto direttamente ai tifosi moscoviti: "Cari tifosi del CSKA, come state? Spero bene. Voglio ringraziarvi per l’anno incredibile trascorso insieme. È stata una stagione fantastica: abbiamo vinto la Coppa di Russia e chiuso il campionato molto bene. Grazie per avermi aiutato a inserirmi nel gruppo e ad ambientarmi a Mosca e in Russia. È stata un’esperienza davvero importante per me", ha detto l'ex giocatore di Roma e Juventus.

Pjanic ha poi aggiunto: "Le nostre strade ora si separano, ma sono certo che ci rivedremo presto. Tornerò qui. Auguro il meglio ai miei compagni di squadra e spero che i tifosi continuino a sostenere il CSKA come sempre. Ringrazio anche il club per tutto ciò che ha fatto per me. È stata un’annata indimenticabile. A presto, ci vediamo allo stadio".

Nella stagione appena conclusa, Pjanić ha collezionato 25 presenze con il CSKA, fornendo 3 assist, ma senza andare a segno. Resta ora da capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. I media russi hanno persino ipotizzato un possibile ritorno in Bosnia del 35enne, anche se tale scenario appare poco probabile al momento.