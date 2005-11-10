Juventus, Cabal resta sul piede di partenza: torna in auge l'idea Tagliafico

Andrea Cambiaso si ferma per una distorsione alla caviglia destra, La Juventus valuta il mercato per la fascia sinistra.

Sospiro di sollievo per la Juventus dopo l'infortunio di Andrea Cambiaso, costretto ad abbandonare la sfida contro il Parma dopo appena una decina di minuti per una distorsione alla caviglia destra. L'esterno si è sottoposto a una risonanza magnetica al JMedical che ha escluso un interessamento dei legamenti. Non dovrebbe dunque essere necessario uno stop particolarmente lungo, anche se le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno prima del ritorno in gruppo. L'assenza, seppur temporanea, riduce comunque le alternative a disposizione di Luciano Spalletti sulla corsia sinistra.

Juventus, Cabal può partire: l'Atalanta lo ha valutato

Tra le possibili soluzioni interne ci sarebbe Juan Cabal, ma il colombiano è ormai da tempo ai margini delle gerarchie e resta sul mercato. Come si legge su Tuttosport, negli ultimi giorni anche l'Atalanta lo ha inserito in una lista di possibili alternative senza però affondare il colpo. Una sua cessione nelle ultime ore della sessione permetterebbe alla Juventus di liberare spazio per un nuovo innesto sulla fascia, dove Spalletti ha finora utilizzato con buoni risultati anche Celik, adattato però sulla corsia mancina.

Tagliafico torna nel mirino della Juventus

In caso di partenza di Cabal - prosegue il quotidiano - torna d'attualità il nome di Nicolas Tagliafico. L'argentino, 34 anni, rappresenterebbe un profilo di grande esperienza internazionale e potrebbe ricoprire il ruolo di alternativa nelle rotazioni di Spalletti. Nell'ultima stagione con il Lione ha accumulato circa 2.000 minuti senza essere un titolare inamovibile. Anche la situazione contrattuale può favorire l'operazione: Tagliafico è legato al club francese fino al 30 giugno 2027, un elemento che potrebbe agevolare un eventuale assalto della Juventus nelle ultime ore di mercato.