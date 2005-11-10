TMW Mazzocchi presto sarà a Venezia: lascia il Napoli in prestito con obbligo in caso di salvezza

L'esterno non avrebbe trovato spazio con Allegri e ha scelto di ripartire da una piazza diversa, dove riuscirà a mettersi in mostra.

Pasquale Mazzocchi è innamorato di Napoli e del Napoli, ma per lui nella rosa di Massimiliano Allegri non c'era spazio. L'esterno ex Salernitana ha dunque deciso di ripartire da una piazza come quella di Venezia, nella quale cercherà di misurarsi e riscattarsi, trovando la continuità che anche con Antonio Conte gli è mancata, visto il livello alto che c'è e c'era in squadra.

I dettagli

Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione si concluderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza da parte del Venezia. Il calciatore è già in viaggio e arriverà in città nelle prossime ore, dopodiché dovrà svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i lagunari, che si sono assicurati pure Juan Jesus.