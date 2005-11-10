Juventus, Nico Gonzalez via solo per proposte indecenti: Spalletti pronto a puntarci

Resta nel mirino dell'Atletico Madrid, ma la Juventus non intende fare sconti: per lasciarlo partire servono 30 milioni di euro a titolo definitivo.

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere ancora alla Juventus. L'argentino non ha mai nascosto il desiderio di tornare all'Atletico Madrid, mantenendo ottimi rapporti con Diego Simeone anche dopo la precedente esperienza in Spagna. Il comportamento dell'esterno, però, non è mai stato messo in discussione alla Continassa: una volta rientrato a Torino ha continuato a lavorare con grande professionalità, fino a convincere Luciano Spalletti. "Da parte mia nessuna incertezza. Gli ho detto: 'Tu hai un valore, se hai la disponibilità di sentire campane diverse noi quel valore dobbiamo portarlo a casa'. O si piglia quel valore che vale o resta", ha spiegato l'allenatore.

Juventus, per Nico Gonzalez servono 30 milioni

La posizione della società è altrettanto chiara. Carnevali e Massara prenderebbero in considerazione una cessione last minute soltanto davanti a un'offerta da 30 milioni di euro a titolo definitivo. L'Atletico Madrid, finora, non è arrivato alla cifra richiesta e Nico Gonzalez ha progressivamente accettato l'idea di rimettersi in discussione in bianconero. Una decisione favorita anche dall'ottimo rapporto instaurato con Spalletti. A scriverlo è Tuttosport.

Spalletti rilancia Nico Gonzalez: "Felici di averlo"

L'impatto da subentrato contro il Parma ha ulteriormente rafforzato la sua posizione, con Nico capace di cambiare l'inerzia della partita. "Mi mancava giocare con questa maglia, per questo sono felice e posso andare a casa contento", ha dichiarato dopo la gara. Anche Spalletti ne ha elogiato l'atteggiamento: "Si è allenato da solo quando noi eravamo a riposo. Ha quel ghigno lì, siamo felici di avere un calciatore del suo livello a disposizione". Senza un nuovo assalto dell'Atletico da 30 milioni, dunque, Nico Gonzalez resterà alla Juventus con l'obiettivo di conquistarsi un ruolo importante nel reparto offensivo.