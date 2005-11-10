Torino, tutto confermato: è fatta per Belghali. Le cifre dell'operazione con l'Hellas Verona

L'esterno passa in granata a titolo definitivo per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi le visite.

È finalmente giunta al termine la trattativa infinita per Rafik Belghali, che era stato a un passo dal Sassuolo, accostato all'Olympiacos e infine ha deciso di trasferirsi al Torino. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito, dopodiché firmerà il contratto con il club granata, che non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e ha attualmente 0 punti in classifica.

I dettagli

Per Belghali l'Hellas Verona non ha fatto sconti a nessuno e ha preteso quello che era il valore dell'algerino. L'esterno infatti andrà a giocare in Serie A per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, incasso decisamente importante per una società che milita in Serie B. Novità attese a brevissimo, con tutte le parti che sono d'accordo e il giocatore che è stato autorizzato a viaggiare.