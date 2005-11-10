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Juventus, Cambiaso rilancia la sua candidatura: Spalletti studia un nuovo ruolo per l'esterno

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:23Serie A
17.10.2026 15:23Serie A
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Prima da titolare e assist decisivo contro il Celta Vigo per Cambiaso. Con Celik davanti nelle gerarchie, Spalletti pensa a nuove soluzioni tattiche.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un assist per provare a cambiare il corso della stagione. Andrea Cambiaso ha sfruttato la prima presenza da titolare dell'anno con la Juventus, dopo tre apparizioni dalla panchina, servendo a Kolo Muani il pallone del gol decisivo contro il Celta Vigo. Una giocata importante anche per cancellare alcuni errori commessi precedentemente in fase difensiva. La stagione dell'ex Genoa era stata condizionata dalla distorsione alla caviglia rimediata a fine settembre e soprattutto dall'arrivo di Celik, fortemente voluto da Luciano Spalletti e diventato la prima scelta sulla corsia.

Spalletti studia nuove posizioni per Cambiaso

Il passaggio alla difesa a tre e al centrocampo a quattro può però offrire nuove opportunità a Cambiaso. Spalletti ne apprezza quella "tridimensionalità" che potrebbe emergere maggiormente liberandolo da alcuni compiti prettamente difensivi. Per questo il tecnico sta sperimentando nuove collocazioni: meno terzino e più esterno, ma non soltanto. Nel test disputato contro la Cremonese durante la sosta, Cambiaso è stato infatti provato addirittura in cabina di regia, nel ruolo abitualmente occupato da Locatelli. Una soluzione annotata dal tecnico e che potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Cambiaso vuole riconquistare Juventus e Nazionale

La concorrenza resta elevata e Cambiaso è consapevole di dover risalire le gerarchie. Dopo un'estate nella quale una partenza sembrava possibile, il laterale vuole tornare ai livelli che in passato avevano attirato anche l'interesse di club come Manchester City e Barcellona. Come sottolinea La Stampa, l'obiettivo è doppio: convincere nuovamente Spalletti a concedergli spazio e riconquistare anche la Nazionale di Roberto Mancini. Per riuscirci, Cambiaso sembra pronto anche a reinventarsi tatticamente.

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