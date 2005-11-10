Juventus, Cambiaso: "Partita difficilissima, ringrazio Spalletti per la fiducia"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 19:52Serie A
autore Marco Pieracci
29.11.2026 19:52Serie A
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Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Como: "Ci arriviamo bene, siamo concentrati, è una bellissima partita contro una squadra stupenda e siamo pronti".
La fiducia di Spalletti non è mai mancata?
"Personalmente ho avuto qualche problemino, non è stato facile riprendere il ritmo. Il mister mi ha sempre dato fiducia e di questo devo ringraziarlo".
Che partita sarà?
"Partita difficilissima, dobbiamo essere bravi a difendere e a giocare la palla quando la riconquistiamo. Loro sono difficili da gestire con le transizioni veloci".
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