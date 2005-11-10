La Juventus ha battuto per 4-1 l’Omonia Nicosia ed è salita a 13 punti in classifica in Europa League. Spalletti ha ricevuto buone risposte da chi, fino a questo momento, aveva giocato meno. Il tecnico di Certaldo può essere soddisfatto anche del fatto che, nelle ultime due sfide, la Juventus abbia segnato ben otto gol. Contro l’Omonia Nicosia i bianconeri non erano partiti bene e i ciprioti erano passati in vantaggio dopo un errore di Neto. Dopodiché ci ha pensato Cambiaso a ristabilire la parità, segnando un gran gol. Verso la fine del primo tempo, Conceicao ha servito perfettamente Ekhator che, alla prima buona occasione, è riuscito a trovare la rete. Il numero 18 bianconero ha festeggiato l’esordio da titolare realizzando la sua prima marcatura con la Juventus. Nella ripresa, la squadra di Spalletti ha trovato altri due gol con Conceicao e Boga. La rete dell’ivoriano è stata particolarmente bella, visto che ha lasciato partire un gran tiro dalla distanza. Adesso per la Juventus sarà tempo di voltare pagina e pensare al Como.

Spalletti si complimenta con la squadra

Al termine della gara contro l’Omonia Nicosia, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Il livello di classica che abbiamo raggiunto è buono e meritato e dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Spero che qualcuno si ricreda sulla nostra vittoria contro il Nec.La partita che può essere uno snodo importante per il futuro è aver visto che abbiamo una rosa che ci permette di fare variazioni e poi affrontare una squadra che in questi due anni ha visto tantissimi miglioramenti. Facciamo i complimenti a loro in anticipo e siamo consapevoli di dover fare una partita importante perché può essere un crocevia importante per noi”. Il tecnico di Certaldo ha poi parlato dell’apporto che ha dato Ekhator: “Si riesce a vedere sempre quando uno è di fronte alle difficoltà. Noi ci siamo creati delle difficoltà anche oggi e aver reagito facendo dei bellissimi gol è una cosa importante. Ha quelle caratteristiche lì. Lui sa reggere botta fisicamente, ha corsa di andare nello spazio, riesce a rendere un possesso palla incertezza. Quando gliela dai sotto pressione lui la traduce in un palla pulita, non dubbiosa. Stasera l’abbiamo servito poco, si è ritagliato tre tiri in porta dove poteva fare il secondo gol. Ha fatto un gol di buona fattura, siamo contenti di questo. Soprattutto perchè molti di questi giocatori era tempo che non facevano 90′. Che sia andato tutto in una maniera corretta così è sintomo che la squadra si è allenata bene e siamo contenti”.

Cambiaso in crescita

Nella gara contro l’Omonia Nicosia, Andrea Cambiaso ha realizzato un grande gol e ha disputato una buona partita. Il numero 20 bianconero sembra essere in crescita e Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione del suo giocatore: “Ha avuto un paio di momenti di apprensione. Oggi ha preso delle decisione e ha sbrogliato delle matasse importanti quando l’ha messo all’incrocio dei pali. Man mano che le cose gli sono riuscite è entrato in possesso delle sue qualità. Sa giocare a calcio, sa giocare di prima, ha inserimento, uno contro uno, ha qualità alta nel suo livello di proposta”. Infine, il tecnico di Certaldo ha spiegato che Ekhator ha avvertito un indurimento al polpaccio: “Si è un po’ indurito il polpaccio. Però quando ha calciato alto aveva il polpaccio indurito. Credo sia tutto a posto però ha chiesto il cambio”.