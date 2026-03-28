Focus TMW Juventus, come vanno i prestiti in Serie B: exploit Daffara. Bene anche Rouhi

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Juventus.

Jonas Rouhi (esterno sinistro, Carrarese) - Dopo qualche presenza in Next Gen a gennaio la dirigenza bianconera ha deciso di mandarlo a farsi le ossa in Serie B e il terzino svedese si è subito messo in mostra. Dal suo arrivo in Toscana, il tecnico Calabro lo ha usato in ogni match affrontato. Con anche la gioia del primo gol nell'ultima sfida disputata contro il Bari al 'San Nicola'.

Alessandro Sersanti (centrocampista, Modena) - Terza stagione in B per il centrocampista. Dopo Lecco e Reggiana il classe 2002 si è ritagliato uno spazio importante anche nella rosa di Andrea Sottil. Solido e continui nelle due fasi, buono anche il rendimento sotto porta.

Giovanni Daffara (portiere, Avellino) - Alla prima esperienza lontano dal club bianconero il portiere classe 2004 si è subito messo in luce. Partito alle spalle di Iannarilli gli ha preso il posto già a fine ottobre. E c'è chi lo vorrebbe elemento della Prima Squadra della Vecchia Signora già nella prossima stagione.

Brando Moruzzi (esterno sinistro, Empoli) - Due anni in Serie C con il Pescare e ora la Serie B ad Empoli. A pochi passi dalla sua Firenze. Ad inizio stagione ha faticato a trovare un po' di spazio, ma già ad inizio novembre la titolarità è divenuta la prassi. Può e deve crescere in fase di conclusione dell'azione.

Mattia Compagnon (centrocampista destro, Venezia) - Doversi giocare il posto sulla corsia destra con un giocatore con più esperienza di lui come Hainaut non ha reso semplice il trovare la giusta continuità. Alcune buone prestazioni ci sono state comunque, ma va rivalutato con una maggiore stabilità d'impiego.

Alessandro Pietrelli (centrocampista destro, Venezia) - Stessa zolla (o quasi) di Compagnon e medesimi problemi. Da rivedere.

Emanuele Pecorino (attaccante, Sudtirol) - Con Merkaj e Odogwu compone un trittico di prime punte non di poco conto. Soprattutto in Serie B. Le otto reti messe a segno lo hanno reso decisivo per la stagione positiva della compagine di Fabrizio Castori.

Lorenzo Villa (difensore, Padova) - A 22 anni ha già oltre 50 presenze in Serie C. L'approdo in cadetteria, dunque, è stato giusto e meritato. Impiegato soprattutto a gara in corso, non ha mai sfigurato.