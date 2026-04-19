Juventus, Conceicao al termine dell'intervallo: "Proveremo subito a chiudere la partita"

L'esterno offensivo della Juventus Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match casalingo contro il Bologna e con il punteggio fermo sull'1-0 grazie al gol di David.

Gran bel primo tempo: cosa dovete fare nel secondo?

"Abbiamo avuto le opportunità per chiudere la partita, proveremo a farlo già da subito e stiamo facendo una grande partita".