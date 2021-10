Juventus, da partente a jolly: De Sciglio ha risalito la corrente delle gerarchie bianconere

In estate Mattia De Sciglio sembrava essere uno dei probabili partenti della Juventus ma poi, complice il ritorno di Allegri, è rimasto in bianconero. L'allenatore ha sempre creduto in lui e lo conosce da dieci anni. Un rapporto che va oltre quello banale tra guida tecnica e calciatore, basti pensare a quando Max dichiarava: "Ha fatto la metà della carriera che avrebbe potuto fare". Ora ha risalito la corrente grazie alla sua adattabilità ma anche al fatto che, con tre esterni sudamericani, la sua presenza costante e senza ritiri in Nazionale è un'arma in più nei momenti di difficoltà numerica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.