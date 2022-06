Juventus, dal Portogallo: ecco la prima offerta per David Neres. Ma il Benfica resta in pole

vedi letture

Il Benfica è molto avanti nella corsa per David Neres, forte di un accordo con lo Shakhtar Donetsk, ma l'affare non è ancora chiuso. A scriverlo è A Bola, secondo cui la Juventus starebbe insidiando il sodalizio di Lisbona perché ha inserito il brasiliano tra le alternative a Di Maria. Il quotidiano portoghese scrive che la Vecchia Signora avrebbe già avanzato una proposta ufficiale allo Shakhtar: 10 milioni di euro per l'attaccante. Il Benfica, comunque, è in pole e resta ottimista.