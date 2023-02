Juventus, Danilo: "Sul rinnovo ci siamo. Manca qualcosa ma è volontà mia e del club"

vedi letture

Danilo in mixed zone dopo il pari contro il Nantes. "Era rigore, era rigore". Poi, sul rinnovo. "Siamo vicini, manca ancora qualcosa ma è secondario ora. È volontà mia e del club ma ora pensiamo a far punti in campo.