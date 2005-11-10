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Dolomiti Bellunesi, doppio innesto: fatta per Mattia Morreale e Luca Sonzogni

Dolomiti Bellunesi, doppio innesto: fatta per Mattia Morreale e Luca Sonzogni
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 20:19Serie C

La Dolomiti Bellunesi si assicura un innesto di prospettiva per la stagione 2026-2027. La società, infatti, ufficializza l’arrivo di Mattia Morreale: centrocampista offensivo, classe 2008, tra dieci giorni esatti festeggerà il diciottesimo compleanno.

La seconda novità della Dolomiti Bellunesi arriva tra i pali. Il club, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Luca Sonzogni: classe 2004, approda a titolo definitivo dal Mantova, dopo l’ottima stagione vissuta all’Ospitaletto Franciacorta.

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