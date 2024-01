Juventus, Djalò subito ma per essere pronto per la prossima stagione: nuovo summit dopo Salerno

La Juventus è pronta a chiudere l'acquisto di Tiago Djaló dal Lille, con il contratto del difensore che è in scadenza per il prossimo 30 giugno. Come noto nelle ultime ore la Vecchia Signora ha operato il sorpasso nei confronti dell'Inter, che era quasi certa di aver convinco il calciatore a vestire la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, grazie al fatto che Giuntoli e Manna sono pronti a ragalarlo subito a Massimiliano Allegri, di fronte a un esporso di 2-3 milioni di euro, che consentirebbero al club francese di monetizzare, seppur poco, in questo mercato di gennaio.

Summit per la fumata bianca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dopo la gara contro la Salernitana all'Arechi, sfida in programma per oggi, i dirigenti bianconeri hanno in programma un summit con gli agenti per portare a termine l’operazione. Salvo nuovi cambi di programma o inserimenti dell’ultima ora, la Juventus potrebbe giungere al traguardo già nei prossimi giorni.

Ambientamento graduale.

Djalo è fermo dallo scorso marzo, quando si è duvuto operare per la rottura del legamento crociato, e anche per questo motivo la Juve utilizzerà i prossimi mesi per permettere al calciatore di ritrovare la forma migliore e di ambientarsi al nuovo campionato, per poi averlo a disposizione al 100% nella prossima stagione, quando prenderà il posto di Alex Sandro nella rosa bianconera, con il brasiliano pronto a partire.