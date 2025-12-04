Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tiago Djalò, una plusvalenza inaspettata. Ma anche un flop totale alla Juventus

Tiago Djalò, una plusvalenza inaspettata. Ma anche un flop totale alla JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 12:15Serie A
Andrea Losapio

Chissà se Tiago Djalò è stato solo sfortunato - visto l'infortunio al crociato che lo ha colpito - oppure ha over performato per degli anni con la maglia del Lille? Una domanda che probabilmente si chiederanno anche alla Juventus, per non averlo visto praticamente mai.

Il punto di partenza
La Spy Story, o quasi, del gennaio 2024. Perché il difensore portoghese era già praticamente d'accordo con l'Inter per arrivare a parametro zero a Milano, dopo avere vestito la maglia del Milan. Eppure, con un blitz, l'ex dirigente Cristiano Giuntoli decise di acquisirlo in anticipo per circa 3,5 milioni di euro, anticipando la concorrenza. Ecco, non è andata benissimo: una sola presenza con Allegri, 16 minuti, bocciatissimo con Thiago Motta.

La cessione
Non solo, Igor Tudor non lo considera mai nelle possibili rotazioni, tanto che finisce sul mercato con rapidità. Fortunatamente arriva il Besiktas che permette addirittura di fare plusvalenza: 3,5 milioni di euro più 1 di bonus, non male per chi era in scadenza praticamente una stagione dopo.

Gli scenari di mercato
Più in campo che in panchina finora, non è però ancora riuscito a convincere tutti sulla bontà del suo acquisto. Perché sono otto presenze per 660 minuti, sì, ma nelle ultime cinque è stato per tre volte "sacrificato" e non inserito dal primo minuto. Quasi certamente rimarrà in bianconero, l'Italia però sarà solo un ricordo.

Articoli correlati
Abraham-gol flash, Djalo si accoda: il Besiktas torna a vincere e rosicchia punti... Abraham-gol flash, Djalo si accoda: il Besiktas torna a vincere e rosicchia punti in Super Lig
Addio Djaló: lascia la Juventus il secondo elemento di discordia tra Allegri e Giuntoli... Addio Djaló: lascia la Juventus il secondo elemento di discordia tra Allegri e Giuntoli
Djaló dalla Juventus al Besiktas, le cifre dell'affare. Plusvalenza di 1,4 milioni... Djaló dalla Juventus al Besiktas, le cifre dell'affare. Plusvalenza di 1,4 milioni
Altre notizie Serie A
Mancini: "C'è tanta voglia di andare al Mondiale. Tirana tra i momenti più importanti... Mancini: "C'è tanta voglia di andare al Mondiale. Tirana tra i momenti più importanti della mia vita"
Victor Osimhen, rilancio al Galatasaray. Ma può essere venduto in ogni momento Victor Osimhen, rilancio al Galatasaray. Ma può essere venduto in ogni momento
Pellegrino: "Cuesta e Chivu grandissime persone, ma non hanno tanto in comune" Pellegrino: "Cuesta e Chivu grandissime persone, ma non hanno tanto in comune"
Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus... Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Samuel Chukwueze, un riscatto che vale 28 milioni. Con doppietta al Manchester City... Samuel Chukwueze, un riscatto che vale 28 milioni. Con doppietta al Manchester City
Il Liverpool ringrazia Chiesa contro il Sunderland. Il video del clamoroso salvataggio... VideoIl Liverpool ringrazia Chiesa contro il Sunderland. Il video del clamoroso salvataggio decisivo al 93'
L'agente di Bove: "Siamo molto ottimisti per il ritorno in campo. Italia? Non possiamo... L'agente di Bove: "Siamo molto ottimisti per il ritorno in campo. Italia? Non possiamo sbilanciarci"
Flamengo campione del Brasile, anche grazie a ben 7 giocatori ex Serie A Flamengo campione del Brasile, anche grazie a ben 7 giocatori ex Serie A
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre
5 Nicolò Rovella, operato all'inguine a fine novembre dopo più di un mese di stop. Tornerà nel 2026
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.1 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.2 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.3 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.4 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Immagine top news n.5 Mainoo da Conte? Ha già stregato Rio Ferdinand. Che lo paragonò a Seedorf
Immagine top news n.6 Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori
Immagine top news n.7 Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Angelis: “Samb, serve ritrovare leggerezza. Il progetto giovani resta centrale”
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine news Serie A n.2 Mancini: "C'è tanta voglia di andare al Mondiale. Tirana tra i momenti più importanti della mia vita"
Immagine news Serie A n.3 Victor Osimhen, rilancio al Galatasaray. Ma può essere venduto in ogni momento
Immagine news Serie A n.4 Pellegrino: "Cuesta e Chivu grandissime persone, ma non hanno tanto in comune"
Immagine news Serie A n.5 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Samuel Chukwueze, un riscatto che vale 28 milioni. Con doppietta al Manchester City
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa
Immagine news Serie B n.2 Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e contento"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Chichizola: "Non siamo lassù per caso. Ce lo siamo meritati in campo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie ma non troppo. Torna Abildgaard ma si ferma Bellemo
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, vertice decisivo a Milano: Tey e Manfredi a confronto sul futuro del club
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Stillitano: "Proprietà importante. Mercato? Prima le ultime quattro gare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Marchetti: "Mai visto fare posticipo e anticipo nella stessa settimana"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: nel Girone C si tocca quota 10 reti. L'A quello in cui si segna meno
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Passeri Jr: "Diamo tutto per la città. Il terzo posto? Sopra le aspettative"
Immagine news Serie C n.4 De Angelis: “Samb, serve ritrovare leggerezza. Il progetto giovani resta centrale”
Immagine news Serie C n.5 Palladini sull'esonero dalla Samb: "Non me l'aspettavo. L'ho accettata senza rancore"
Immagine news Serie C n.6 Perugia in lacrime: addio allo storico massaggiatore Renzo Luchini. Il ricordo degli ex
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?