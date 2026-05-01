Asllani-Djalò, il Besiktas va: 2-0 al Gaziantep in trasferta, ora è a 6 punti dal terzo posto

Il Besiktas vince e convince nella trasferta contro il Gaziantep, imponendosi per 2-0 in una partita decisa dalle reti di due vecchie conoscenze della Serie A. È stato Tiago Djalò ad aprire le marcature già nei primi minuti con un colpo di testa su sviluppi da calcio d’angolo, confermando il suo impatto anche in zona offensiva. Si tratta del suo secondo gol stagionale con la maglia bianconera, dopo quello già realizzato contro l’Antalyaspor, sempre in trasferta.

A firmare il raddoppio è stato invece Kristjan Asllani, autore di una prestazione di grande qualità: prima l’assist proprio per Djaló, poi la trasformazione del calcio di rigore che ha chiuso virtualmente la partita già nel primo tempo.

La serata del difensore portoghese, però, ha preso una piega diversa nella parte finale del match. All’80’ Djaló è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto, con lo staff medico che ha parlato di una commozione cerebrale. Al suo posto è entrato Agbadou, mentre in panchina è subito scattata la preoccupazione per le sue condizioni. Per il Beşiktaş una vittoria importante, che permette di consolidare la quarta posizione e avvicinarsi al Trabzonspor, terzo con sei punti di vantaggio.