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Tiago Djalò, una plusvalenza inaspettata per la Juventus. Finito in panchina al Besiktas

Tiago Djalò, una plusvalenza inaspettata per la Juventus. Finito in panchina al BesiktasTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Tiago Djalò è stato un caso di sfortuna o semplicemente un giocatore sopravvalutato? Il dubbio è legittimo. L'infortunio al crociato ha certamente spezzato una traiettoria che sembrava in ascesa, ma guardando com'è andata in Italia - praticamente mai in campo - la domanda rimane aperta. Se lo chiede probabilmente anche la Juventus, che di lui ha visto pochissimo.

La storia comincia nel gennaio 2024 con quello che fu quasi un colpo di teatro. Djalò era già virtualmente un giocatore dell'Inter: accordo trovato, trasferimento a parametro zero in estate praticamente definito, dopo gli anni al Lille e il precedente da giovane al Milan. Poi arrivò il blitz di Cristiano Giuntoli, che decise di bruciare la concorrenza anticipando l'acquisizione a gennaio per circa 3,5 milioni di euro. Un'operazione da manuale sulla carta, nella pratica un investimento che non ha mai prodotto nulla: una sola presenza con Allegri, 16 minuti in campo, e poi la bocciatura definitiva con l'arrivo di Thiago Motta.

Tudor non lo ha mai considerato nemmeno lontanamente, e così Djalò è finito sul mercato in fretta e senza troppi rimpianti. La cessione si è trasformata in una piccola plusvalenza: il Besiktas lo ha acquistato per 3,5 milioni più un milione di bonus. In Turchia le cose sono andate meglio solo all'inizio, visto che nelle ultime sette partite ne ha giocata solo una.

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