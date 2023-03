Juventus e Inter su Scamacca, intanto il West Ham punta Fullkrug per l'estate

vedi letture

Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Gianluca Scamacca in chiave Juventus e Inter e secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, effettivamente l'avventura dell'italiano con gli Hammers potrebbe già essere vicina alla conclusione.

Sport Bild riporta come i londinesi siano sulle tracce di Fullkrug, attaccante del Werder Brema che potrebbe arrivare in Premier proprio per sostituire l'eventuale cessione del Nazionale azzurro che non sta ottenendo il successo sperato Oltremanica.