Juventus e Liverpool su Milinkovic-Savic: agente in Italia a breve, la Lazio chiede 80 mln

A inizio luglio l'agente Kezman sbarcherà in Italia per parlare con la Lazio del futuro di Adam Marusic, sì, ma vorrà dire la sua anche su Sergej Milinkovic-Savic, stando a quanto raccontato da Il Messaggero. Sulle tracce del centrocampista classe '95 ci sarebbero Liverpool e Juventus, con i bianconeri disposti a offrire Arthur come contropartita, ma l'ingaggio dell'ex Barcellona è fuori portata. La richiesta di Lotito e Tare per dismettere il serbo è di 80 milioni di euro.