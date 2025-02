Juventus eliminata, Di Canio: "Non esiste subire un gol del genere ai supplementari"

Ai microfoni di Sky Sport, anche Paolo Di Canio ha commentato il gol del 3-1 del PSV sulla Juventus segnato da Flamingo, rete che ha di fatto estromesso i bianconeri dalla competizione.

"Una punizione da lontano, con 45 metri di calcio, tutti gli avversari marcati dentro l'area, con sull'esterno un giocatore completamente libero che la stoppa, la sposta e la crossa in mezzo senza problemi. Poi lì, con 5 giocatori davanti al proprio portiere... Ribattutina di Di Gregorio e il giocatore del PSV che lì da solo di piatto segna il gol vittoria.

Una squadra a questo livello non può prendere un gol del genere. Non può. La pecca poi è che la Juventus nel secondo tempo non è riuscita a creare niente, non ho visto neanche una ripartenza. E poi gli errori di gestione: qui dal mio punto di vista non c'è spiegazione. La squadra a centrocampo era in difficoltà, Thiago Motta fa scaldare tre giocatori ruolo per ruolo in modo da contenere l'esuberanza avversaria ma aspetta e arriva il pareggio. E lì secondo me doveva fare i cambi per tenere alta l'intensità. Invece ha aspettato di subire un altro gol per mettere dentro tre giocatori. Questo non me lo spiego".