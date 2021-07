Juventus, fra mercoledì e giovedì l'incontro col Sassuolo per provare a chiudere Locatelli

Il momento giusto per capire qualcosa in più sul futuro di Manuel Locatelli potrebbe essere fra mercoledì e giovedì. In quei giorni infatti Federico Cherubini, nuovo uomo mercato della Juventus, si vedrà col Sassuolo nelle persone di Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi per portare avanti la trattativa. Il Sassuolo chiede 40 milioni, possibilmente cash e sicuramente subito, mentre oggi i bianconeri vorrebbero strappare una formula "alla Chiesa", magari con un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto. Nel caso in cui il Sassuolo dovesse fare muro, la Juventus proverebbe a ripercorrere la via della parziale contropartita tecnica. Ma a differenza del recente passato, oggi il nome caldo in tal senso sembra essere quello di Fagioli più che di Dragusin. Questo il punto di Tuttosport.