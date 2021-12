Juventus, fra Vlahovic e Scamacca rispunta Icardi: prestito con diritto di riscatto, ok del PSG

vedi letture

Fra Vlahovic e Scamacca rispunta Icardi per l'attacco della Juventus. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, l'opzione Maurito è in grande crescita per i bianconeri: con il PSG si tratta per un prestito di 6 mesi con diritto di acquisto, una soluzione che piace tanto al club parigino, dove l'attaccante è finito ai margini, quanto al centravanti argentino che può così avere un'occasione per rilanciarsi in un campionato che conosce molto bene.