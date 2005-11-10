Juventus, quale futuro per Gatti? Roma e Napoli hanno sondato il difensore

In casa Juventus è in atto una vera e propria rivoluzione, con Damien Comolli che lascerà a breve la Continassa. Insieme al dirigente francese, anche Ottolini e Modesto potrebbero dire addio. Al posto di Comolli, intanto, la Juventus sta seriamente pensando a Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo.

In questo scenario è da capire come si ridisegneranno le strategie di calciomercato, ma una certezza resta: diversi giocatori della rosa di Luciano Spalletti hanno il cartellino vendesi appeso. Fra questi ci potrebbe essere anche Federico Gatti: il difensore, spiega SportMediaset, è stato sondato da Napoli e Roma, con la Juventus che valuta poco meno di 30 milioni di euro il suo cartellino.