TMW Napoli, per ora niente sostituto di Buongiorno. Gatti in prospettiva il nome giusto

Il mercato del Napoli è in una fase di stallo. L’infortunio di Buongiorno sicuramente complica la situazione ma al momento il club azzurro non sembra intenzionato a intervenire. Più avanti, magari con lo sfoltimento della rosa, qualcosa dovrebbe succedere. L’ipotesi Gatti, già cercato anche l’anno scorso, potrebbe tornare di grande attualità. Intanto è ancora tutto da decifrare il futuro di Lukaku. Decisivo il colloquio che ci sarà con Allegri. Per Lucca infine si sta facendo avanti la Fiorentina. Ecco il nostro punto della situazione.