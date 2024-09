Juventus, il mercato non è finito: nel 2025 Giuntoli pensa a Hancko del Feyenoord

La Juventus è pronta a blindare la difesa. Già in queste prime tre giornate la squadra di Thiago Motta sembra aver trovato la sua stabilità con zero gol subiti. Un’ottima partenza frutto di un’organizzazione di gioco dettata dall’ex allenatore del Bologna, abile ad impattare in maniera perfetta con la nuova realtà. Bremer e Gatti si sono comportanti molto bene mentre adesso si scaldano Danilo e l’ultimo arrivo dalla sessione estiva di trattative Kalulu. E il mercato potrebbe non essere finito.

Occhi su Hancko del Feyenoord

Nel 2025 il Managing Director Football Cristiano Giuntoli potrebbe pensare a nuovi profili per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Fra i profili interessati, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere David Hancko, 26enne jolly capace di ricoprire suoi il ruolo di centrale che questo di esterno. Nel corso dell'ultima finestra, il giocatore è stato accostato anche a club italiani come il Napoli.

Facundo Gonzalez la possibile chiave

Il Feyenoord è una bottega molto cara ma dalla Continassa potrebbero avere una chiave in più per poter trattare. I rapporti infatti con la dirigenza degli olandesi sono ottimi visto che nell’ultima stagione Facundo Gonzalez è andato a vestire la maglia biancorossa in prestito con il diritto/obbligo di riscatto.