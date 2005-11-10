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Juventus, il riscatto di Boga si avvicina: colloqui con il Nizza per l'accordo sui pagamenti

Juventus, il riscatto di Boga si avvicina: colloqui con il Nizza per l'accordo sui pagamentiTUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:31Serie A

Sono ore decisive per il riscatto da parte della Juventus di Jeremie Boga dal Nizza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero è infatti in costante colloquio con i francesi per stabilire le modalità di pagamento prima di esercitare il diritto di riscatto pattuito nello scorso febbraio, quando l'esterno arrivò alla corte di Spalletti durante il mercato invernale.

Le cifre.
Per acquistare Boga a titolo definitivo la Juve dovrà versare nelle casse del Nizza 4,8 milioni di euro, cifra pattuita già nell'accordo stipulato prima del suo arrivo a Torino per la seconda parte di questa stagione.

Il comunicato della Juventus dello scorso 1 febbraio.
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga.

L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi".

Fonte Camillo Demichelis
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