Ufficiale Pro Vercelli, è addio con Haoudi dopo solo un anno: arriva la risoluzione di contratto

Il classe 2001, che lo scorso anno aveva trovato spazio solo in 7 occasioni, può ora accasarsi altrove a costo zero

Dopo una sola stagione, in cui ha collezionato appena sette presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, per il centrocampista Haoudi è arrivato il momento di salutare la Pro Vercelli. Il classe 2001 infatti ha risolto con il club piemontese come comunicato dai canali ufficiali delle Bianche Casacche:

"F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hamza Haoudi.

La società ringrazia Hamza per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in maglia bianca e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, sia professionale che personale".